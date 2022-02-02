Росприроднадзор: В реку Дон течет канализация со всего Донского

Об экологической катастрофе стало известно в ноябре 2021 года . Жители зафиксировали сильнейшее загрязнение реки Бобрик в месте впадения в реку Дон. «Вода мутная, пенится, экосистема отравлена. Это видно невооруженным глазом!» — сообщили жители.

Myslo направил запрос в Приокское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Нам пришел официальный ответ ведомства.

— Управлением совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области в 2021 году неоднократно проводились контрольно-надзорные мероприятия по обследованию притоков реки Дон в городе Донском, в частности, рек Бобрик и Ольховец.

По результатам мероприятий установлен факт сброса сточных вод без их очистки из централизованной системы водоотведения города Донского.

Как сообщили в Росприроднадзоре, ООО «Канализационные сети» сбрасывают сточные воды в реку Ольховец, которая далее впадает в Бобрик, а через нее — в Дон.

За выявленные нарушения юридическое лицо ООО «Канализационные сети», гарантирующая водоотведение в Донском организация, эксплуатирующая канализационные сети, и должностное лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Рассчитан ущерб, причиненный сбросом неочищенных сточных вод:

почве, как объекту окружающей среды, — на общую сумму 490 000 руб., который направлен юридическому лицу для возмещения;

реке Ольховец, как водному объекту, — на сумму 22 856 млн pyб., который направлен в Тульскую природоохранную прокуратуру.

Иск Тульской природоохранной прокуратуры о взыскании вреда, причиненного реке Ольховец, Донским городским судом удовлетворен.

Информация о неудовлетворительном состоянии системы водоотведения, повлекшем загрязнение водных объектов в городе Донском, направлена в адрес заместителя председателя правительства Тульской области.