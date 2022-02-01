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Где в Туле отключат электричество 2 февраля
Фото из архива Myslo

Где в Туле отключат электричество 2 февраля

Публикуем список адресов.

С 9.00 до 16.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Яблочкова, 54-а, 117, 58-а, 60-а,
  • ул. Дальняя, 64, 10, 38, 19
  • ул. Лобачевского, 3,
  • ул. Глухополянская, 48-б, 50,
  • ул. Ушинского,
  • ул. П. Морозова, 2-20 (чётн.), 1-а, 1-б, 1-в,
  • ул. Айвазовского, 2, 2-а к.1, 2-а к.2, 2-б к.1, 2-б к.2,
  • пр-д Айвазовского, 7,
  • ул. Газовая, 53, 55, 57,
  • Мясново: ул. Дружбы, 11-15 (нечётн.), 19-33 (нечётн.),
  • ул. Полюсная, 34-52 (чётн.), 25-33 (нечётн.), 31-а, 39,
  • Парашютный пр-д, 22-34 (чётн.), 21-27 (нечётн.),
  • ул. Тихмянова, 26-34 (чётн.), 36, 11-19 (нечётн.), 19-а,
  • 15-й пр-д, 1-15 (нечётн.), 14-а, 2-14 (чётн.),
  • 13-й пр-д, 3, 8.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:48 +3
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