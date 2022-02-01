Фото из архива Myslo
Где в Туле отключат электричество 2 февраля
Публикуем список адресов.
С 9.00 до 16.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Яблочкова, 54-а, 117, 58-а, 60-а,
- ул. Дальняя, 64, 10, 38, 19
- ул. Лобачевского, 3,
- ул. Глухополянская, 48-б, 50,
- ул. Ушинского,
- ул. П. Морозова, 2-20 (чётн.), 1-а, 1-б, 1-в,
- ул. Айвазовского, 2, 2-а к.1, 2-а к.2, 2-б к.1, 2-б к.2,
- пр-д Айвазовского, 7,
- ул. Газовая, 53, 55, 57,
- Мясново: ул. Дружбы, 11-15 (нечётн.), 19-33 (нечётн.),
- ул. Полюсная, 34-52 (чётн.), 25-33 (нечётн.), 31-а, 39,
- Парашютный пр-д, 22-34 (чётн.), 21-27 (нечётн.),
- ул. Тихмянова, 26-34 (чётн.), 36, 11-19 (нечётн.), 19-а,
- 15-й пр-д, 1-15 (нечётн.), 14-а, 2-14 (чётн.),
- 13-й пр-д, 3, 8.
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