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В Туле открылась выставка «Steampunk 2022»: фоторепортаж

В Туле открылась выставка «Steampunk 2022»: фоторепортаж

Тульские умельцы создали крутые вещи из металла.

29 января в Туле в творческом пространстве «Девятка» открылась выставка «Steampunk 2022». В единой экспозиции собраны работы тульских умельцев, которые создают арт-объекты из металла в стиле стимпанк, — Кирилла Климова, Руслана Калиничева и Игоря Матвеева.
 
Из деталей старых вещей созданы уникальные предметы интерьера. Некоторые экспонаты оснащены электролампами.
 
Еще один представитель этого направления искусства Сергей Нефедов в том же стиле оформил фотозону и целую коллекцию костюмов.
 
Выставку можно посетить с 1 по 6 февраля с 17.00 до 20.00. Адрес: ул. 9 Мая, 1-а. Вход бесплатный. Необходимо предварительно записаться по ссылке.
 
Вход возможен только при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего ковидом.
Галерея
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Выставка Steampunk-2022, Фото: 4
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Выставка Steampunk-2022, Фото: 35
Выставка Steampunk-2022, Фото: 36
Выставка Steampunk-2022, Фото: 37
Выставка Steampunk-2022, Фото: 38
Выставка Steampunk-2022, Фото: 39
Выставка Steampunk-2022, Фото: 40
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Выставка Steampunk-2022, Фото: 49
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Выставка Steampunk-2022, Фото: 51
Выставка Steampunk-2022, Фото: 52
Выставка Steampunk-2022, Фото: 53
Выставка Steampunk-2022, Фото: 54
Выставка Steampunk-2022, Фото: 55
Выставка Steampunk-2022, Фото: 56
Выставка Steampunk-2022, Фото: 57
Выставка Steampunk-2022, Фото: 58
Выставка Steampunk-2022, Фото: 59
Выставка Steampunk-2022, Фото: 60
Выставка Steampunk-2022, Фото: 61
Выставка Steampunk-2022, Фото: 62
Выставка Steampunk-2022, Фото: 63
Выставка Steampunk-2022, Фото: 64
Выставка Steampunk-2022, Фото: 65
Выставка Steampunk-2022, Фото: 66
Выставка Steampunk-2022, Фото: 67
Выставка Steampunk-2022, Фото: 68
Выставка Steampunk-2022, Фото: 69
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Выставка Steampunk-2022, Фото: 71
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Выставка Steampunk-2022, Фото: 73
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:55 +3
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