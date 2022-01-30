В Туле открылась выставка «Steampunk 2022»: фоторепортаж

29 января в Туле в творческом пространстве «Девятка» открылась выставка «Steampunk 2022». В единой экспозиции собраны работы тульских умельцев, которые создают арт-объекты из металла в стиле стимпанк, — Кирилла Климова , Руслана Калиничева и Игоря Матвеева.

Из деталей старых вещей созданы уникальные предметы интерьера. Некоторые экспонаты оснащены электролампами.

Еще один представитель этого направления искусства Сергей Нефедов в том же стиле оформил фотозону и целую коллекцию костюмов.

Выставку можно посетить с 1 по 6 февраля с 17.00 до 20.00. Адрес: ул. 9 Мая, 1-а. Вход бесплатный. Необходимо предварительно записаться по ссылке

Вход возможен только при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего ковидом.