В Донском появится зона отдыха «АкваДОН»

Из федерального и регионального бюджетов на строительство выделено более 90 млн рублей.

26 января губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с главой администрации города Донского Русланом Бутовым. На встрече обсудили итоги 2021 года и планы на 2022-й.

Доходная часть бюджета за 2021 год выросла более чем на 200 млн рублей.

— Муниципалитет активно участвовал в региональных программах. Это позволило привлечь дополнительные средства. Мы благоустроили дворы, отремонтировали дороги, начали решать проблему водоснабжения, сделали освещение на городских улицах и реализовали программу «Безопасный город», — отметил Руслан Бутов.

В 2022 году сумма поддержки Донского из регионального бюджета увеличилась более чем на 520 млн рублей. Это позволит:

по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроить 13 дворов;

по программе «Чистая вода» продолжить ремонт водопроводных и канализационных сетей. Разработать проектно-сметную документацию для строительства очистных сооружений для микрорайона Центрального;

по программе «Современная школа» капитально отремонтировать Центр образования № 4 и построить новое здание на 400 мест для школы № 2;

по программам «Цифровая и образовательная среда» и «Культурная среда» для учреждений культуры и образования закупить новое оборудование, а также капитально отремонтировать один из корпусов детской школы искусств.

Дополнительно, в рамках федеральной программы в городе планируется строительство станции водоподготовки в мкр. Северо-Задонске стоимостью 125 млн рублей.

Кроме того, в Донском появится современная зона отдыха «АкваДОН». В 2021 году город стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Из федерального и регионального бюджетов на строительство выделено более 90 млн рублей.

Проект предусматривает благоустройство территории и реконструкцию бассейна с использованием передовых технологий и новейшего оборудования.

Руслан Бутов подчеркнул, что основные проблемные вопросы в Донском связаны с водоснабжением, переселением из ветхого и аварийного жилья, ремонтом дорог и нехваткой кадров в медицинских учреждениях.

Губернатор сказал, что даст поручение профильным органам власти региона проработать варианты решения данных вопросов.

— Все обязательства по участию в федеральных и региональных программах, которые Вы на себя взяли, должны быть выполнены в срок! Мы продолжим оказывать городу поддержку в решении проблемных вопросов, — подчеркнул Алексей Дюмин.