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В Туле камера сняла, как водитель специально сбил пешехода

В Туле камера сняла, как водитель специально сбил пешехода

Сразу после наезда автолюбитель «вдарил по газам».

В социальных сетях появились кадры с моментом наезда на пешехода во дворе дома № 31 по ул. Максима Горького в Туле. Судя по видео, это был умышленный поступок.
 
На записи видно, как мужчина выгружает вещи из припаркованной машины и в этот момент подъезжает автомобиль. Водителю последнего пришлось ждать, пока пешеход перейдет на другую сторону дороги перед подъездом. Ему это не понравилось, и он нажал на клаксон.
 
Между мужчинами произошел очень короткий диалог, после которого автолюбитель внезапно поехал вперед, при этом вырулив влево, где стоял пешеход, и сбил последнего. Затем автомобиль скрылся за пределами обзора камеры видеонаблюдения.
 

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:41 +17
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