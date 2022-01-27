В Туле камера сняла, как водитель специально сбил пешехода

В социальных сетях появились кадры с моментом наезда на пешехода во дворе дома № 31 по ул. Максима Горького в Туле. Судя по видео, это был умышленный поступок.

На записи видно, как мужчина выгружает вещи из припаркованной машины и в этот момент подъезжает автомобиль. Водителю последнего пришлось ждать, пока пешеход перейдет на другую сторону дороги перед подъездом. Ему это не понравилось, и он нажал на клаксон.

Между мужчинами произошел очень короткий диалог, после которого автолюбитель внезапно поехал вперед, при этом вырулив влево, где стоял пешеход, и сбил последнего. Затем автомобиль скрылся за пределами обзора камеры видеонаблюдения.