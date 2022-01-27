Под Тулой косуля вошла в дрифт на трассе и попала на видео

Пользователь DVL71 поделился с редакцией Myslo кадрами с испуганной косулей, которая неподалеку от Щекино выбежала на трассу М-2 «Крым».

«На подъеме метрах в двухстах заметил бегущую по обочине навстречу мне косулю. Косуля вошла в дрифт по проезжей части, пришлось затормозить, чтобы «котлет» не наделать на асфальте. В итоге все живы, косуля ломанулась в лес!» — рассказал автор видео.

Также DVL71 призвал водителей быть бдительными, когда они едут по дороге, пролегающей в районе лесополосы. Звери ведут себя непредсказуемо, поэтому в подобных случаях лучше сбавить скорость или совсем остановиться на время.