«Дикая Мята» страхует зрителей от переносов и подорожаний

Поклонники фестивалей могут забронировать билеты до подорожаний, а заплатить в удобное для них время. Так зрители смогут не замораживать финансы и не ждать возврата в случае уже ставших привычными переносов, а также имеют возможность зафиксировать лучшую цену билета.

«Мы — независимый фестиваль, и все, что у нас есть, это наши взаимоотношения с поклонниками. Мы следим за тем, что нам пишут зрители и понимаем их основные переживания, — рассказывает продюсер фестивалей Андрей Клюкин. — Если говорить о билетах, то там вопросы такие. Как покупать билеты, если фестиваль могут перенести? Билеты только зимой дешевые, а летом в два раза дороже. Как не замораживать деньги, но заморозить цены? Абсолютно понятные желания. Мы собрали техническую группу и разработали решение, отвечающее желаниям наших поклонников. При этом мы внимательно следим за общемировыми тенденциями и эпидемиологической ситуацией и уверены, что фестивальному лету в этом году — быть».

Как будет работать акция?

С 27 января по 28 февраля включительно каждый желающий посетить фестивали может забронировать трехдневный абонемент на «Дикую Мяту. Green» или VIOLET по самой выгодной цене в 4000 рублей. Стоимость такой брони составит 500 рублей, которые в случае переноса вернутся зрителям, осуществившим бронь. Далее поклонники фестиваля могут выкупить билет в любое для них удобное время вплоть до начала фестиваля, доплатив оставшиеся 3500 рублей.

17−19 июня — «Дикая Мята. GREEN». В лайн-апе — «Кино», The Hatters, Aurora, «Нервы», «кис-кис», «Тараканы!», The Big Push, Tequilajazzz, Алёна Швец, «Папин Олимпос», polnalyubvi, Wildways, «Комсомольск», Drummatix, Нуки и еще более 100 концертов на пяти сценах.

24−26 июня — «VIOLET. Дикая Мята». VIOLET посвящен российской независимой электронной сцене. На фестивале выступят и подвижники из 90-х, и актуальные российские музыканты. Гости опен-эйра — гуру зарубежной электроники. Уже заявлены Orbital (UK), «Дельфин», Infected Mushroom (IL), «Аигел», Иван Дорн, Oligarkh, «Механический Пёс», Woodju, Fonarev, Z-Cat, Iowa, Федор Фомин, Ichi, Эрика Лундмоен. На фестивале планируется свыше 70 концертов и диджей-сетов на трех сценах. Музыкальные кураторы VIOLET — топовые российские продюсеры и DJ.

Забронировать билет на «Дикую Мяту. Green» можно здесь