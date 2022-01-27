«Животные замученные, у них мало места»: жительница Богородицка пожаловалась на контактный зоопарк

В редакцию Myslo обратилась жительница Богородицка Ирина. Она рассказала, что в город приехал контактный зоопарк, но условия для животных там оставляют желать лучшего.

По словам женщины, она вместе с ребенком пошла туда посмотреть на пауков-гигантов и бабочек, как было указано в афише. Но по факту там оказалось совсем другое.

— Помещение, в котором еще толком не доделан ремонт, разделено на две части некими тряпками: пауки в одной части, бабочки — в другой. Бабочек немного, но это ерунда.

Пауки в отделе в животными. Там большой питон, дикобраз, сурикаты, енот, кролики, ящерицы. Животные замученные, у них мало места. Условия содержания оставляют желать лучшего. Мужчина, который активно зазывает на платные фотографии с ними, на мой вопрос, где животные ночуют, поёрничал: «Домой к себе забираю».

На вопрос, а разве контактные зоопарки не запрещены законом, чуть напрягся, но лихо ответил, что это не контактный зоопарк, а выставка животных. Но при этом все стены увешаны афишами, что это и есть контактный зоопарк, — говорит Ирина.

Условия содержания животных женщину настолько возмутили, что она написала заявление в полицию и прокуратуру.

Мы связались с руководителем этого зоопарка. Мужчина представился Петром Сергеевичем Ивановым. Говорит, зоопарк существует уже 12-й год. По документам он из Дагестана, но по факту — из Адлера.

— Всю необходимую документацию я предоставил в полицию, прокуратуру, Россельхознадзор, ветстанцию. Не знаю, почему эта посетительница взъелась! Приехал детей порадовать, а тут такой резкий негатив.

Сегодня целый день у меня проверки. Но все увидели: у нас всё хорошо, животные в адеквате. У меня енот весит 15 килограммов, ему три года. Сурикат сегодня родила. Когда животное рожает в неволе, оно чувствует себя в безопасности, ему комфортно.

У нас не контактный зоопарк, а выставка. Мы знаем, что по закону нельзя трогать животных, но мы разрешаем, ведь детям нравится. У питомцев есть все условия, которые прописаны в законе.

Мы не бьем животных, это же не цирк, а выставка! Для меня это хобби, я люблю животных, — так эмоционально мужчина прокомментировал сегодняшние события.

Отметим, что на билетах, которые предоставляют посетителям, указаны реквизиты уже несуществующего ИП.

Руководитель зоопарка заявил, что это ошибка, и они уже переделывают билеты на ООО.

В региональном УМВД комментируют:

– Сообщение по данному факту зарегистрировано в установленном законом порядке в межмуниципальном отделе МВД России «Богородицкий». В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех деталей.

Точку в этой истории поставят правоохранительные органы. А что думаете вы, друзья, о таких зоопарках? Делитесь мнением в комментариях.

Отметим, что с 1 января 2020 года в России запрещены контактные зоопарки, но при этом, согласно закону, допускается контакт человека и животного, если это «не является основной целью деятельности зоопарка».