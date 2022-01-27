«Животные замученные, у них мало места»: жительница Богородицка пожаловалась на контактный зоопарк
После посещения зоопарка женщина написала заявление в полицию и прокуратуру.
В редакцию Myslo обратилась жительница Богородицка Ирина. Она рассказала, что в город приехал контактный зоопарк, но условия для животных там оставляют желать лучшего.
По словам женщины, она вместе с ребенком пошла туда посмотреть на пауков-гигантов и бабочек, как было указано в афише. Но по факту там оказалось совсем другое.
— Помещение, в котором еще толком не доделан ремонт, разделено на две части некими тряпками: пауки в одной части, бабочки — в другой. Бабочек немного, но это ерунда.
Пауки в отделе в животными. Там большой питон, дикобраз, сурикаты, енот, кролики, ящерицы. Животные замученные, у них мало места. Условия содержания оставляют желать лучшего. Мужчина, который активно зазывает на платные фотографии с ними, на мой вопрос, где животные ночуют, поёрничал: «Домой к себе забираю».
На вопрос, а разве контактные зоопарки не запрещены законом, чуть напрягся, но лихо ответил, что это не контактный зоопарк, а выставка животных. Но при этом все стены увешаны афишами, что это и есть контактный зоопарк, — говорит Ирина.
Условия содержания животных женщину настолько возмутили, что она написала заявление в полицию и прокуратуру.
Мы связались с руководителем этого зоопарка. Мужчина представился Петром Сергеевичем Ивановым. Говорит, зоопарк существует уже 12-й год. По документам он из Дагестана, но по факту — из Адлера.
— Всю необходимую документацию я предоставил в полицию, прокуратуру, Россельхознадзор, ветстанцию. Не знаю, почему эта посетительница взъелась! Приехал детей порадовать, а тут такой резкий негатив.
Сегодня целый день у меня проверки. Но все увидели: у нас всё хорошо, животные в адеквате. У меня енот весит 15 килограммов, ему три года. Сурикат сегодня родила. Когда животное рожает в неволе, оно чувствует себя в безопасности, ему комфортно.
У нас не контактный зоопарк, а выставка. Мы знаем, что по закону нельзя трогать животных, но мы разрешаем, ведь детям нравится. У питомцев есть все условия, которые прописаны в законе.
Мы не бьем животных, это же не цирк, а выставка! Для меня это хобби, я люблю животных, — так эмоционально мужчина прокомментировал сегодняшние события.
Отметим, что на билетах, которые предоставляют посетителям, указаны реквизиты уже несуществующего ИП.
Руководитель зоопарка заявил, что это ошибка, и они уже переделывают билеты на ООО.
В региональном УМВД комментируют:
– Сообщение по данному факту зарегистрировано в установленном законом порядке в межмуниципальном отделе МВД России «Богородицкий». В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех деталей.
Точку в этой истории поставят правоохранительные органы. А что думаете вы, друзья, о таких зоопарках? Делитесь мнением в комментариях.
Отметим, что с 1 января 2020 года в России запрещены контактные зоопарки, но при этом, согласно закону, допускается контакт человека и животного, если это «не является основной целью деятельности зоопарка».
Также они могут продолжить работу, если выполнят ряд условий, среди которых:
- смена названия — например, на выставку или обычный зоопарк,
- смена помещения — например, переезд из торгового центра в отдельное здание,
- обустройство для животных мест для отдыха, в которое нет доступа посетителям.