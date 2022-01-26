В Туле наградили победителей смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Перед награждением глава администрации Тулы Дмитрий Миляев обратился к участникам мероприятия:

— Мы благодарны всем, кто принял участие в конкурсе, потому что красота Тулы зависит не только от усилий городских властей, но и от всех жителей. Администрация прилагает все усилия, чтобы сделать областную столицу более привлекательной, а помощь бизнеса позволяет добиться наибольшего эффекта. Можно украсить площадь, общественные пространства, но если на наших улицах не будет новогоднего антуража, то и общая картина не будет полной. Вместе мы создаем праздничное настроение, спасибо вам за это.

Глава городской администрации вручил награды победителям в номинации «Лучшее новогоднее оформление торговых центров, гипермаркетов, супермаркетов и прилегающих к ним территорий». Дипломы в этой номинации получили:

1 место — ООО «ИНД-ГАРНИК», ТРЦ «Гостиный двор»,

2 место — ООО «Европейский квартал», ТЦ «Цветной бульвар»,

3 место — ООО «Вертикаль», ТОЦ «Вертикаль».

Награды победителям номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, оказания услуг и бытового обслуживания, расположенных во встроенных или отдельно стоящих помещениях, и прилегающих к ним территорий» вручила замглавы администрации Тулы по социальной политике Инесса Фельдман. Их получили:

1 место — ООО «ЮНАЙТЕД», бутик-отель «Азимут-Тула»,

2 место — ИП Ткачук Роман Игоревич, кофейня «Bary Bary»,

Роман Игоревич, кофейня «Bary Bary», 3 место — ООО «Тула Инвест», отель «SK Royal».

Дипломы за лучшее новогоднее оформление нестационарных торговых объектов и прилегающих к ним территорий вручал начальник управления по благоустройству Александр Корнеичев. Призовые места распределились так:

1 место — ИП Тимонина Людмила Григорьевна, павильон «Цветы»,

Людмила Григорьевна, павильон «Цветы», 2 место — ИП Варданян Вазген Эдуардович, павильон «Продукция общественного питания»,

Вазген Эдуардович, павильон «Продукция общественного питания», 3 место — ИП Чесноков Александр Анатольевич, торговый павильон «Безалкогольные напитки».

Всего в конкурсе приняли участие более 40 человек. Главными критериями оценки работ конкурсантов были соответствие требованиям к праздничному новогоднему световому оформлению, наличие различных праздничных светотехнических элементов и иных средств новогоднего и рождественского оформления фасадов и витрин, площадь украшенных витрин, оригинальность оформления, применение новогодней и рождественской символики.