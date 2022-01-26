Волонтеры выкупили в Канаде медаль туляка-красноармейца

Теперь они ищут родственников воина, чтобы вернуть им награду.

В Канаде участники реконструкторской группы «191-я Стрелковая Дивизия» выкупили на одном из «военных шоу» медаль «За Отвагу» № 2216565. Удалось выяснить, что она принадлежала уроженцу Тульской области Василию Ивановичу Сафрошину.

Старший техник-лейтенант Василий Сафрошин родился 11 апреля 1892 года в селе Кулешово Чекалинского района Тульской области. Он был призван в ряды РККА в мае 1919 года.

В годы Великой Отечественной войны проходил службу в должности начальника военно-телеграфной станции 703-го стрелкового Краснознаменного Белградского ордена Суворова полка 233-й стрелковой Кременчугско-Знаменской Краснознаменной дивизии.