новости
новости
Регистрация
Волонтеры выкупили в Канаде медаль туляка-красноармейца

Волонтеры выкупили в Канаде медаль туляка-красноармейца

Теперь они ищут родственников воина, чтобы вернуть им награду.

В Канаде участники реконструкторской группы «191-я Стрелковая Дивизия» выкупили на одном из «военных шоу» медаль «За Отвагу» № 2216565. Удалось выяснить, что она принадлежала уроженцу Тульской области Василию Ивановичу Сафрошину.

Старший техник-лейтенант Василий Сафрошин родился 11 апреля 1892 года в селе Кулешово Чекалинского района Тульской области. Он был призван в ряды РККА в мае 1919 года.

В годы Великой Отечественной войны проходил службу в должности начальника военно-телеграфной станции 703-го стрелкового Краснознаменного Белградского ордена Суворова полка 233-й стрелковой Кременчугско-Знаменской Краснознаменной дивизии.

Если вы знаете родственников Василия Сафрошина, напишите Михаилу Булдакову.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 09:09 +7
Другие статьи по темам
Событие
поиск родственников красноармейцапоисковикимедальбоевая награда
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Матч между «Тулицей» и «Протоном» не состоится из-за вспышки коронавируса
Матч между «Тулицей» и «Протоном» не состоится из-за вспышки коронавируса
В Туле наградили победителей смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Туле наградили победителей смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.