В России утвержден новый порядок уплаты налогов и взносов для ИП и юридических лиц

Изображение Sozavisimost с сайта Pixabay

Чтобы перейти на него, представителям бизнеса понадобится выполнить всего три действия.

Компании и ИП теперь могут перечислить налоги, страховые взносы и торговый сбор одной платежкой. Новый способ уплаты станет доступным с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Об этом пишет портал Бизнес.ру.

По этим правилам уплаты контролеры сами зачтут суммы по нужным КБК. Чтобы перейти на новый порядок, надо к 30 апреля выполнить три действия:

сверить расчеты с налоговой инспекцией,

устранить разногласия по итогам сверки,

подать заявление о переходе на единый налоговый платеж.

Заявление об особом порядке уплаты нужно направить в налоговую инспекцию по месту нахождения юрлица или жительства ИП. Переход на новый механизм уплаты носит добровольный характер – при необходимости, можно перечислять налоги и взносы отдельными платежками, как и раньше.