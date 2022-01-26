Пособия на детей, инвалидам и военнослужащим теперь назначает ПФР
Срок рассмотрения заявления на оформление выплат сокращен в два раза.
С 1 января Пенсионный фонд России осуществляет россиянам выплаты, компенсации и пособия, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты и Роструд. Изменения произошли в связи с корректировкой федерального законодательства, в связи с чем на ПФР возложены новые дополнительные функции, которые до этого исполняли региональные органы соцзащиты и Роструд.
В пресс-службе правительства Тульской области уточняют, что речь идет о пособиях, выплатах и компенсациях для пяти категорий граждан:
- Неработающим гражданам, имеющим детей.
- Лицам, подвергшимся воздействию радиации.
- Реабилитированным лицам.
- Инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям.
- Военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ теперь назначаются следующие виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при рождении ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
С полным перечнем передаваемых мер можно познакомиться на сайте ПФР в разделе «Меры поддержки, переданные из органов социальной защиты населения».
Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет за счет организации межведомственного взаимодействия, то есть гражданам, уже получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться Пенсионным фондом РФ автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется.
Если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался ими, то с 1 января 2022 г. ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства. В дальнейшем каналы оформления пособий будут расширены: планируется в 2022 году запуск электронного сервиса для подачи заявлений через портал госуслуг.
Прием граждан в клиентских службах Отделения ПФР по Тульской области — с понедельника по пятницу по предварительной записи.
Также информацию о выплатах, переданных Пенсионному фонду из органов соцзащиты, можно получить по телефону регионального контакт-центра ПФР: 8−800 -600−03−81 (звонок бесплатный).
Срок рассмотрения заявлений на получение выплат сократился в два раза и составляет теперь от 5 до 10 рабочих дней. В течение такого же времени после назначения перечисляют средства. Необходимая информация запрашивается по межведу. Но если какие-то ведомства не смогут вовремя направить в Пенсионный фонд сведения, необходимые для принятия решения по выплате, срок оформления может быть увеличен.
С 17 января жителям области, ранее получавшим выплаты через банки, начали перечислять их напрямую из ПФР, а с 15 января выплачиваются пособия через отделение почтовой связи.
Кроме того, с 24 января заявление на отдельные выплаты можно подать в отделении МФЦ по месту жительства.