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В Туле выступит симфонический оркестр Premier Orchestra

В Туле выступит симфонический оркестр Premier Orchestra

15 февраля в Городском концертном зале санкт-петербургский симфонический оркестр Premier Orchestra представит новую программу. Билеты в продаже на Myslo!

Концерт пройдет при участии cолистов оперных театров Санкт-Петербурга. Музыканты представят новую программу, состоящую из лучших мировых рок хитов. 

Имея за плечами своей недолгой карьеры сотни концертов в России и странах близлежащего зарубежья, заключив контракт с крупным американским лейблом, коллектив решил изменить фундаментальную основу исполняемых произведений и в сотрудничестве с популярным музыкантом, аранжировщиком, продюсером, обладателем Премми Grammy Полом Брайаном (Лос-Анджелес, США) подготовил программу с новыми аранжировками любимых рок-хитов. Nirvana, Linkin Park, Rammstein, Metallica, Queen и другие легенды мирового рока заблестят в новых
красках глазами легендарного продюсера и блестящих русских музыкантов.
 
Так же в программу включены лучшие рок-хиты русской музыки. «Король и Шут», «Кино», «Мумий Тролль» и музыка других легенд русского рока так же неотъемлемая часть программы .
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 20:47 0
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