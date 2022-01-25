новости
новости
Регистрация
Между Кимовском и Узловой запустили льготный автобусный маршрут
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Между Кимовском и Узловой запустили льготный автобусный маршрут

Соответствующее поручение Алексей Дюмин дал в декабре, после общения с кимовскими студентами на программе «Разговор с Губернатором».

До 31 декабря прямого транспортного сообщения между Кимовском и Узловой не было. Кимовчанам приходилось добираться с пересадкой в Донском, откуда отправлялся только коммерческий транспорт.

Директор Организатора перевозок и навигации Светлана Воскресенская отметила, что многие жители Кимовска часто ездят в Узловую на учебу, в социальные и медицинские учреждения. С января начал работать новый прямой межмуниципальный маршрут № 196 «Кимовск – «Узловая». Автобус ходит по следующему расписанию:

  • с автостанции Кимовска: в 6.50 и 14.10,
  • с ж/д вокзала в Узловой: в 8.10 и 15.30.

Всего в прошлом году минтранс региона запустил 7 новых льготных маршрутов. 5 маршрутов заменили коммерческие, по ним перевозчики сдали свидетельства на осуществление перевозок, а еще 2 – открыты для создания прямого транспортного сообщения между населенными пунктами.

По словам Светланы Воскресенской, парк автобусов обновляется по всей Тульской области. В контракты на текущий год включено требование об использовании не менее 50% транспорта не старше 5 лет. Фактически показатель по Тульской области составляет 77% (из 320 льготных автобусов 247 выпущены после 2017 года).

В Кимовском районе, Новомосковске и Донском обновлено 96% автобусного парка. С января там начали работу автобусы марки GAZelle CITY, которые будут работать на маршруте, спроектированы в соответствии с требованиями программы «Доступная среда».

Они доступны для маломобильных жителей и пассажиров с колясками, оборудованы системой рециркуляции для обеззараживания воздуха, бесконтактной системой для дезинфекции рук и информационным табло.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областильготный маршрутобщественный транспортпоручение Алексея Дюмина
Место
Тульская областьКимовскУзловая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В 2021 году тульские трамваи простояли почти две недели из-за ДТП на городских улицах
В 2021 году тульские трамваи простояли почти две недели из-за ДТП на городских улицах
В Туле выступит симфонический оркестр Premier Orchestra
В Туле выступит симфонический оркестр Premier Orchestra
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.