Между Кимовском и Узловой запустили льготный автобусный маршрут

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Соответствующее поручение Алексей Дюмин дал в декабре, после общения с кимовскими студентами на программе «Разговор с Губернатором».

До 31 декабря прямого транспортного сообщения между Кимовском и Узловой не было. Кимовчанам приходилось добираться с пересадкой в Донском, откуда отправлялся только коммерческий транспорт.

Директор Организатора перевозок и навигации Светлана Воскресенская отметила, что многие жители Кимовска часто ездят в Узловую на учебу, в социальные и медицинские учреждения. С января начал работать новый прямой межмуниципальный маршрут № 196 «Кимовск – «Узловая». Автобус ходит по следующему расписанию:

с автостанции Кимовска: в 6.50 и 14.10,

с ж/д вокзала в Узловой: в 8.10 и 15.30.

Всего в прошлом году минтранс региона запустил 7 новых льготных маршрутов. 5 маршрутов заменили коммерческие, по ним перевозчики сдали свидетельства на осуществление перевозок, а еще 2 – открыты для создания прямого транспортного сообщения между населенными пунктами.

По словам Светланы Воскресенской, парк автобусов обновляется по всей Тульской области. В контракты на текущий год включено требование об использовании не менее 50% транспорта не старше 5 лет. Фактически показатель по Тульской области составляет 77% (из 320 льготных автобусов 247 выпущены после 2017 года).

В Кимовском районе, Новомосковске и Донском обновлено 96% автобусного парка. С января там начали работу автобусы марки GAZelle CITY, которые будут работать на маршруте, спроектированы в соответствии с требованиями программы «Доступная среда».

Они доступны для маломобильных жителей и пассажиров с колясками, оборудованы системой рециркуляции для обеззараживания воздуха, бесконтактной системой для дезинфекции рук и информационным табло.