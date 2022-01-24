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Туляков приглашают на спектакль «Любимая женщина Дон Жуана»

Туляков приглашают на спектакль «Любимая женщина Дон Жуана»

5 февраля в Городском концертном зале покажут спектакль «Любимая женщина Дон Жуана». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Трагикомичная история об итоге жизни известного обольстителя, рассказанная нетривиально. История, в которой бок о бок существуют тайна, хитросплетенность событий и неоднозначность фактов. В центре спектакля великий обольститель, которому уже под 50.

Он разочарован в жизни и бежит ото всех — в первую очередь, от себя. Почему любовь женщин не дала ему счастья? Любил ли он каждую из них, умел ли любить? Что ждет его там, где он хотел найти покой — неужели, наконец-то, настоящее чувство? Неужели у него получится начать новую жизнь и найти ту самую любимую последнюю женщину? На эти и многие другие вопросы главный герой даст ответ вам лично, если у вас получится его услышать…
 
Спектакль поставлен по пьесе Леонида Жуховицкого - известного российского писателя, публициста, автора многих пьес, поставленных более чем в 350 театрах многих стран мира.
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 19:42 0
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