Туляков приглашают на спектакль «Любимая женщина Дон Жуана»

5 февраля в Городском концертном зале покажут спектакль «Любимая женщина Дон Жуана». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Трагикомичная история об итоге жизни известного обольстителя, рассказанная нетривиально. История, в которой бок о бок существуют тайна, хитросплетенность событий и неоднозначность фактов. В центре спектакля великий обольститель, которому уже под 50.

Он разочарован в жизни и бежит ото всех — в первую очередь, от себя. Почему любовь женщин не дала ему счастья? Любил ли он каждую из них, умел ли любить? Что ждет его там, где он хотел найти покой — неужели, наконец-то, настоящее чувство? Неужели у него получится начать новую жизнь и найти ту самую любимую последнюю женщину? На эти и многие другие вопросы главный герой даст ответ вам лично, если у вас получится его услышать…

Спектакль поставлен по пьесе Леонида Жуховицкого - известного российского писателя, публициста, автора многих пьес, поставленных более чем в 350 театрах многих стран мира.



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