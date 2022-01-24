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В Тульской области за неделю скончались 79 пациентов с ковидом
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за неделю скончались 79 пациентов с ковидом

Их возраст – от 41 года до 96 лет.

По данным регионального оперативного штаба, с 18 по 24 января в Тульской области зарегистрировано 1959 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировано 80 657 случаев.

1200 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 70 721 человек.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 79 пациентов в возрасте от 41 года до 96 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 4524 человека.

Сюжет: Коронавирус
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