В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина

Днем 24 января, на автодороге от Косой Горы до трассы М-2 «Крым» в Туле произошло серьезное ДТП. Неподалеку от поворота на Косогорское кладбище столкнулись УАЗ Патриот и ВАЗ-2110.

По предварительной информации, причиной автоаварии стало то, что «десятка» совершила выезд на полосу встречного движения, где в этот момент находился УАЗ.

От полученных повреждений 26-летний водитель легковушки скончался до приезда медиков. Водитель и пассажирка внедорожника были доставлены в больницу, но отказались от госпитализации.