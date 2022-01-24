новости
новости
Регистрация
В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина

В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина

Авария произошла неподалеку от Косогорского кладбища.

Днем 24 января, на автодороге от Косой Горы до трассы М-2 «Крым» в Туле произошло серьезное ДТП. Неподалеку от поворота на Косогорское кладбище столкнулись УАЗ Патриот и ВАЗ-2110.
 
По предварительной информации, причиной автоаварии стало то, что «десятка» совершила выезд на полосу встречного движения, где в этот момент находился УАЗ.
 
От полученных повреждений 26-летний водитель легковушки скончался до приезда медиков. Водитель и пассажирка внедорожника были доставлены в больницу, но отказались от госпитализации.
 
Галерея
В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина, Фото: 1
В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина, Фото: 2
В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина, Фото: 3
В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина, Фото: 4
В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина, Фото: 5
В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина, Фото: 6
В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина, Фото: 7
В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина, Фото: 8
В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина, Фото: 9
В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина, Фото: 10
В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина, Фото: 11
В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина, Фото: 12
В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина, Фото: 13
В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина, Фото: 14
В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина, Фото: 15
В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина, Фото: 16
В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина, Фото: 17
В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина, Фото: 18
В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина, Фото: 19
В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина, Фото: 20
показать все фотографии
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:14 +3
Другие статьи по темам
Событие
дтппроисшествияавтоаварияДТП с погибшим
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области за неделю скончались 79 пациентов с ковидом
В Тульской области за неделю скончались 79 пациентов с ковидом
Новый антирекорд по ковиду в Тульской области: 360 заражений за сутки
Новый антирекорд по ковиду в Тульской области: 360 заражений за сутки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.