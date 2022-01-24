Тулячка выступит на первенстве мира по ММА

Соревнования пройдут в Абу-Даби с 24 по 29 января.

Впервые представительница смешанных боевых единоборств из Тульской области выступит на первенстве мира по ММА. Соревнования пройдут в Абу-Даби с 24 по 29 января. Наш регион представит Диана Найдёнова.

В крупнейшем за 10-летнюю историю международной федерации IMMAF чемпионате и первенстве мира примут участие более 500 спортсменов из 60 стран (18−20 лет) 2021 года по ММА.

— Впервые женская сборная России будет выступать самым представительным составом, что дает надежды на высокое место россиянок в итоговом протоколе, — заявил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

Как сообщает пресс-служба Федерации смешанных единоборств Тульской области, в июне прошлого года Диана Найдёнова впервые в карьере завоевала чемпионский пояс в весовой категории 52,2 кг и титул чемпионки России.

Спортсменка тренируется под руководством молодого наставника, действующего профессионального бойца Сергей Арбузова в новомосковском клубе «Unity».

Подготовка к первенству планеты проходила непросто: девушка перенесла операцию на руке. Но тем не менее успела набрать оптимальную форму.

Сейчас спортсменка проходит процедуру регистрации.

— На данный момент у Дианы в весе 11 человек, в четвертом финальном бою представительницы таких стран как Бахрейн, Швеция, Украина, Финляндия, Мексика и Италия, — рассказал тренер Сергей Арбузов.