Тульские студенты смогут бесплатно посетить музеи
Акция пройдёт 25 января, в День российского студенчества.
Молодые люди, обучающиеся по программам среднего и высшего профессионального образования, вне зависимости от формы обучения, 25 января смогут бесплатно посетить тульские музеи.
Юноши и девушки смогут ознакомиться с экспозицией «Великие и забытые» в Тульском музее изобразительных искусств: там представлены картины западноевропейских мастеров
Выставка «Образы памяти» в Тульском областном краеведческом музее позволит взглянуть на оружейную столицу времён Великой Отечественной войны. Кроме того, студентов ожидает увлекательное путешествие в историю тульского края. Они увидят быт его жителей, растительный и животный мир, познакомятся с военной историей и народными ремёслами.
Роскошные интерьеры Богородицкого дворца-музея перенесут гостей в атмосферу XVIII века. В музее командира крейсера «Варяг»
А посещение историко-культурного и природного музея-заповедника