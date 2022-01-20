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Тульские студенты смогут бесплатно посетить музеи
Фото: twitter.com/tula_kraimuseum

Тульские студенты смогут бесплатно посетить музеи

Акция пройдёт 25 января, в День российского студенчества.

Молодые люди, обучающиеся по программам среднего и высшего профессионального образования, вне зависимости от формы обучения, 25 января смогут бесплатно посетить тульские музеи.

Юноши и девушки смогут ознакомиться с экспозицией «Великие и забытые» в Тульском музее изобразительных искусств: там представлены картины западноевропейских мастеров XVII—XIX вв. Многие из них выставляются в Туле впервые.

Выставка «Образы памяти» в Тульском областном краеведческом музее позволит взглянуть на оружейную столицу времён Великой Отечественной войны. Кроме того, студентов ожидает увлекательное путешествие в историю тульского края. Они увидят быт его жителей, растительный и животный мир, познакомятся с военной историей и народными ремёслами.

Роскошные интерьеры Богородицкого дворца-музея перенесут гостей в атмосферу XVIII века. В музее командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева гости рассмотрят личные вещи, документы и фотографии адмирала и смогут сыграть в «Морской бой» на большом экране.

А посещение историко-культурного и природного музея-заповедника И. С. Тургенева «Бежин луг» позволит заглянуть в рабочий кабинет знаменитого писателя. При посещении нужно будет предъявить студенческий билет.

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