Тульские студенты смогут бесплатно посетить музеи

Фото: twitter.com/tula_kraimuseum

Молодые люди, обучающиеся по программам среднего и высшего профессионального образования, вне зависимости от формы обучения, 25 января смогут бесплатно посетить тульские музеи.

Юноши и девушки смогут ознакомиться с экспозицией «Великие и забытые» в Тульском музее изобразительных искусств: там представлены картины западноевропейских мастеров XVII—XIX вв . Многие из них выставляются в Туле впервые.

Выставка «Образы памяти» в Тульском областном краеведческом музее позволит взглянуть на оружейную столицу времён Великой Отечественной войны. Кроме того, студентов ожидает увлекательное путешествие в историю тульского края. Они увидят быт его жителей, растительный и животный мир, познакомятся с военной историей и народными ремёслами.

Роскошные интерьеры Богородицкого дворца-музея перенесут гостей в атмосферу XVIII века. В музее командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева гости рассмотрят личные вещи, документы и фотографии адмирала и смогут сыграть в «Морской бой» на большом экране.