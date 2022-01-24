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Какие дома Тулы будут обесточены 25 января

Какие дома Тулы будут обесточены 25 января

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.

С 9.00 до 16.00 они пройдут по следующим адресам:

  • 2-й пр-д Гастелло, 15, 17, 17 к. 1, 17 к. 2,
  • ул. Фучика, 20, 22,
  • ул. Яблочкова, 35,
  • ул. Овражная, 14-36 (чётн.),
  • ул. 3-я Овражная, 11-23 (нечётн.), 20-32 (чётн.),
  • ул. 2-я Волоховская, 21-29 (нечётн.),
  • ул. 2-я Овражная, 10-20 (чётн.),
  • ул. П. Морозова, 1-а, 1-б, 1-в, 2-20 (чётн.),
  • ул. Айвазовского, 1-24,
  • пр-д Айвазовского, 7,
  • ул. Газовая, 53, 55, 57, 49, 51,
  • п. Рудаково: ул. Советская, 3,
  • ул. Трудовая, 9-45 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 40-а, 45-а,
  • ул. Комсомольская, 22, 24, 26,
  • пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.),
  • пер. Луговой, 1-а, 1-12,
  • ул. Трудовая, 22-б, 47,
  • пер. Лазурный, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.),
  • ул. Солнечная, 11,
  • пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • п. Первомайский: ул. Шевченко, 1-30, 6-а, 19-б, 2-а, 25-а,
  • ул. Пионерская, 1-5,
  • ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Чапаева, 1-39,
  • ул. Ленина, 22-а, 23, 24,
  • Щёкинское шоссе, 25, 55.
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вчера, в 21:52 +1
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