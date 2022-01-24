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Тульские студенты отметят Татьянин день на Губернском катке
Фото из архива MySlo

Тульские студенты отметят Татьянин день на Губернском катке

Для этого нужно заполнить заявку в учебном заведении и на входе предъявить студенческий билет.

Во вторник, 25 января, в Туле состоятся мероприятия, посвященные Дню российского студенчества. Тульские студенты смогут отметить праздник на Губернском катке.

С 18.00 каток будет работать только для представителей них. Ребята будут кататься два сеанса — в 18.00 и 20.00 — под уникальные музыкальные сеты от DJ Desh. Также они смогут принять участие в интерактивной программе и получить призы.

Студентов ждут бесплатные горячие безалкогольные напитки: глинтвейн, чай и сбитень. Чтобы принять участие в празднике, нужно заполнить заявку в учебном заведении и на входе предъявить студенческий билет.

Кроме того, 25 января студенты смогут бесплатно посетить Музей оружия.

 

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вчера, в 22:34 +2
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