Тульские студенты отметят Татьянин день на Губернском катке

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Для этого нужно заполнить заявку в учебном заведении и на входе предъявить студенческий билет.

Во вторник, 25 января, в Туле состоятся мероприятия, посвященные Дню российского студенчества. Тульские студенты смогут отметить праздник на Губернском катке.

С 18.00 каток будет работать только для представителей них. Ребята будут кататься два сеанса — в 18.00 и 20.00 — под уникальные музыкальные сеты от DJ Desh. Также они смогут принять участие в интерактивной программе и получить призы.

Студентов ждут бесплатные горячие безалкогольные напитки: глинтвейн, чай и сбитень. Чтобы принять участие в празднике, нужно заполнить заявку в учебном заведении и на входе предъявить студенческий билет.