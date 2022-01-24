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К 2030 году 97% домохозяйств Тульской области будут подключены к Интернету
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

К 2030 году 97% домохозяйств Тульской области будут подключены к Интернету

На оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили реализацию нацпроекта «Цифровая экономика».

Как отметил глава региона, в рамках нацпроекта проведена большая работа, однако вопрос качества интернет-связи по-прежнему остается актуальным для многих наших жителей.

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков доложил, что по поручению Президента Владимира Путина к 2030 году должно быть подключено к Интернету 97% домохозяйств региона. В прошлом году широкополосный доступ был обеспечен в 119 населенных пунктах. В этом году Интернет станет доступным еще в 100 деревнях и селах.

– Жители региона могут ознакомиться с перечнем операторов связи, которые присутствуют в каждом населенном пункте. Публичная карта размещена на сайте министерства в разделе «Информация». Кроме того, все желающие могут оставить заявку на подключение Интернета, – сказал министр.

Основным препятствием при прокладки сетей в частном секторе для операторов связи остаются высокие тарифы региональных энергоснабжающих компаний на аренду опор ЛЭП. Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев подчеркнул, что для снижения стоимости прорабатывается дифференцированный тариф. В ближайшее время вопрос будет решен.

Алексей Дюмин поручил главам администраций Новомосковска, Алексина и Щекинского района изучить опыт Тулы и применить его у себя. Ярослав Раков также отметил, что в 2021 году заработало 200 новых станций мобильной связи, ещё 900 было модернизировано. Вдоль федеральных трасс М-2 и М-4 завершилось строительство сети LTE.

В регионе продолжается реализация федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». Жители сами выбирают населенные пункты, в которых появятся базовые станции сотовой связи. Обязательные условия – отсутствие мобильной связи и численность жителей от 100 до 500 человек. Всего в этом году планируется установить 19 таких станций.

Ярослав Раков доложил о развитии ИТ-инфраструктуры учебных заведений.

– Перед нами стоит задача – обеспечить во всех школах региона безопасный и качественный Интернет. При поддержке Алексея Дюмина Тульская область стала регионом первой волны, где стартовал этот проект. Общая стоимость работ – около 500 млн рублей, — сообщил министр.

На сегодня в регионе к Интернету подключено порядка трех тысяч социально значимых учреждений. Среди них библиотеки, объекты соцзащиты, культуры, а также больницы, ЗАГСы и здания администраций муниципалитетов и сельских поселений.

– За последние годы мы повысили качество информатизации региона. Подключили Интернет в отдаленных населенных пунктах и социально значимых объектах. Необходимо и дальше работать в этом направлении, — сказал Алексей Дюмин.

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