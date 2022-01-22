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По темпу роста заработной платы Тульская область занимает 10-е место в ЦФО и 28-е место в России

По темпу роста заработной платы Тульская область занимает 10-е место в ЦФО и 28-е место в России

Об этом заявляет министерство труда и социальной защиты региона.

В регионе наблюдается ежегодный рост средней заработной платы.

Среднемесячная заработная плата работников по Тульской области в январе 2020 года составила 37832 руб., что выше уровня января 2019 года на 10,6%; в январе-декабре 2020 года – 40889 руб., это рост на 107,2% к уровню 2019 года. В 2020 году по темпу роста заработной платы Тульская область заняла 8-е место в ЦФО и 36-е место в России.

По последним данным в январе-октябре 2021 года зарплата составила 42851 руб. и увеличилась к аналогичному периоду 2020 года на 108,9%. По темпу роста заработной платы Тульская область занимает 10-е место в ЦФО и 28-е место в России.

Среднемесячная заработная плата работников Тулы в январе-декабре 2020 года составила 48673,1 руб. и увеличилась к уровню 2019 года на 105,1%; по последним данные в январе-октябре 2021 года – 51448,8 руб., это рост на 109,1% к аналогичному периоду 2020 года.

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