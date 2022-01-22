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Туляков продолжают обворовывать по телефону: за два дня - более миллиона рублей
Фото из архива Myslo.

Туляков продолжают обворовывать по телефону: за два дня - более миллиона рублей

На территории региона совершаются преступления, в которых с банковских карт туляков похищаются деньги.

Часто неизвестные звонят людям по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

За 20 и 21 января у туляков мошенниками было похищено более миллиона рублей.

Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также о способах совершения мошенничеств, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников.

Так, в Алексине, четыре женщины пенсионного возраста стали жертвами одной из мошеннических схем. Злоумышленники звонили по телефону и представлялись должностными лицами различных ведомств. Под предлогом не привлечения родственников потерпевших к уголовной ответственности за якобы совершённое ДТП выманивали денежные средства. Общая сумма ущерба составила 685 тысяч рублей.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.

Все банковские операции по переводу денег следует производить в офисах финансово-кредитных организаций.

Служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах.

Также должна настораживать информация о необходимости перевода имеющихся денег на так называемые «защищённые счета». Такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена.

Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляйте предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

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