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Аспиранты из Тульской области будут получать стипендию от регионального правительства
Фото: Яндекс.Дзен

Аспиранты из Тульской области будут получать стипендию от регионального правительства

По инициативе губернатора Алексея Дюмина в Тульской области начала действовать новая мера поддержки для аспирантов.

Для привлечения молодежи в науку и преподавательскую деятельность с января текущего года будущие кандидаты наук начнут получать ежемесячные стипендии в размере 10 тысяч рублей.

– Эта мера поддержки в области появилась впервые. Для правительства очень важно мотивировать молодых ученых и исследователей, создать для них все необходимые условия. Развитие научно-исследовательского потенциала молодежи имеет большое значение для будущего  региональной экономики, – подчеркнул председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Емельяненко.

Претендовать на стипендию могут аспиранты, не достигшие возраста 36 лет, со второго года обучения и трудоустроенные в вузе не менее чем на 0,25 ставки.

Напомним, в прошлом году в Тульской области было создано девять новых лабораторий, в шести из которых будут работать молодые исследователи по направлениям: машиностроение, химия, биотехнологии и экология.

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вчера, в 22:29 0
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