Туляков научат правильно ходить на лыжах

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Обучение проведёт Александр Никитин — КМС по спортивному туризму, призер чемпионатов России и мира, преподаватель факультета физической культуры ТГПУ им. Л. Н. Толстого .

Занятие пройдет в субботу, 22 января, в 11.30, по адресу: Косая гора, ул. Максима Горького, д. 72 (сбор на повороте к лыжероллерной трассе). Программа мероприятия:

Совершенствование лыжных ходов: попеременного двухшажного и одновременного бесшажного.

Обучение одновременному одношажному.

Преодоление простейших спусков и подъёмов, повороты на месте и в движении. Планируется пройти 5−6 км.

При себе иметь лыжи, палки. Форма одежды спортивная, по погоде. Необходима предварительная регистрация и уплата добровольного пожертвования на уставную деятельность Федерации спортивного туризма Тульской области в размере 250 рублей (наличными во время занятия). По всем вопросам обращаться к Руслану Аветисову: 8 (953)434−68−84.