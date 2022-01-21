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Туляков научат правильно ходить на лыжах
Фото из архива MySlo

Туляков научат правильно ходить на лыжах

На тематическое занятие приглашает Федерация спортивного туризма Тульской области.

Обучение проведёт Александр Никитин — КМС по спортивному туризму, призер чемпионатов России и мира, преподаватель факультета физической культуры ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Занятие пройдет в субботу, 22 января, в 11.30, по адресу: Косая гора, ул. Максима Горького, д. 72 (сбор на повороте к лыжероллерной трассе). Программа мероприятия:

  • Совершенствование лыжных ходов: попеременного двухшажного и одновременного бесшажного.
  • Обучение одновременному одношажному.
  • Преодоление простейших спусков и подъёмов, повороты на месте и в движении. Планируется пройти 5−6 км.

При себе иметь лыжи, палки. Форма одежды спортивная, по погоде. Необходима предварительная регистрация и уплата добровольного пожертвования на уставную деятельность Федерации спортивного туризма Тульской области в размере 250 рублей (наличными во время занятия). По всем вопросам обращаться к Руслану Аветисову: 8 (953)434−68−84.

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Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 21:25 +2
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