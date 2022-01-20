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В тульской пятиэтажке из-за протекающей кровли подъезд превратился в «ледяной чертог»
Фото Александра Быкова.

В тульской пятиэтажке из-за протекающей кровли подъезд превратился в «ледяной чертог»

Дверь не закрывается, а домофон «погиб» под толстым слоем льда.

Так выглядел подъезд дома № 12-а по ул. Волоховской в Туле. На фото — вчера и сейчас:
 
 
Местный житель Александр Быков пишет нам:
 
— Увидел новость про обросший сосульками дом и решил рассказать вам. В третьем подъезде дома № 12-а по ул. Волоховской из-за протекающей кровли и неочищенной крыши вход в подъезд буквально оказался залит талой водой. Вода превратилась в ледяную корку толщиной в несколько сантиметров.
 
 
Обращался в УК «СтройМакс» через ЕДС и получил официальное письмо о том, что наледь устранена, но по факту никаких действий, кроме посыпки соляной смесью, не принималось. В итоге вчера перестал работать домофон, так как его залило и заморозило.
 
19 января домофон еще работал, а вечером его отключили во избежание короткого замыкания.
 
Фото утром 20 января. Вода залила весь вход вплоть до проезжей части. Дверь не закрывается. Куча снега — вперемешку со льдом и сосульками:
 
 
Туляк приложил к обращению и ответ своей управляющей компании.
 
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:50 +3
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