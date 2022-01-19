В Туле ищут родственников красноармейца, чтобы вернуть им боевую награду

Члены тульского областного молодёжного поискового центра «Искатель» просят жителей региона оказать содействие в поисках родственников воина, погибшего на фронтах Великой Отечественной войны.

За помощью к тульским единомышленникам обратились представители «Военно-исторического клуба 191-й стрелковой дивизии», которые разыскивают родственников Александра Сергеевича Горелова, 05.02.1917 г. р ., место рождения: Тульская область, г. Тула, д. Малая Связа.