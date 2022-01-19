В Туле ищут родственников красноармейца, чтобы вернуть им боевую награду
Поисками занимаются представители «Военно-исторического клуба 191-й стрелковой дивизии» и ТОМПЦ «Искатель».
Члены тульского областного молодёжного поискового центра «Искатель» просят жителей региона оказать содействие в поисках родственников воина, погибшего на фронтах Великой Отечественной войны.
За помощью к тульским единомышленникам обратились представители «Военно-исторического клуба 191-й стрелковой дивизии», которые разыскивают родственников Александра Сергеевича Горелова,
Если вы знаете что-либо о семье этого человека, пишите на e-mail: iskateltula@mail.ru
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