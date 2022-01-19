«Аллея кошмаров» и экранизация биографии звезды мирового футбола: последние новинки от «Синема Парк»
У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.
Кинотеатр «Синема Парк» открыт и вновь готов радовать всех кинолюбителей. Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!
«Дюна» и «Веном 2»
Снова на экранах IMAX! Погрузитесь в происходящее, насладитесь высоким качеством изображения в зале IMAX по привлекательной цене. Мощнейший сверхчистый звук, четкое изображение, широкая цветовая палитра и масштаб IMAX не сравнятся с домашними экранами.
«Аллея кошмаров»
«Мы — монстры 2»
Сюжет ленты основан на реальных событиях: судьбам двух героев — подполковника Сошникова и капитана Муравьева — было суждено переплестись на военной базе Хмеймим. Во время одного из боевых вылетов их истребитель был сбит турецким самолетом. Олег Сошников и штурман Константин Муравьев катапультировались, но лишь одному из них удалось вернуться домой живым.
«Я — Златан»