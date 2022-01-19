«Аллея кошмаров» и экранизация биографии звезды мирового футбола: последние новинки от «Синема Парк»

Кинотеатр «Синема Парк» открыт и вновь готов радовать всех кинолюбителей. Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

Снова на экранах IMAX! Погрузитесь в происходящее, насладитесь высоким качеством изображения в зале IMAX по привлекательной цене. Мощнейший сверхчистый звук, четкое изображение, широкая цветовая палитра и масштаб IMAX не сравнятся с домашними экранами.

Брэдли Купер сходит с ума в новом большом голливудском фильме Гильермо дель Торо с россыпью звезд! В его новом кино снялись Тони Коллетт, Руни Мара, Уиллем Дефо, Дэвид Стратэрн, Джим Бивер, Ричард Дженкинс и «талисман» режиссера — Рон Перлман.

«Мы — монстры 2»

Сюжет ленты основан на реальных событиях: судьбам двух героев — подполковника Сошникова и капитана Муравьева — было суждено переплестись на военной базе Хмеймим. Во время одного из боевых вылетов их истребитель был сбит турецким самолетом. Олег Сошников и штурман Константин Муравьев катапультировались, но лишь одному из них удалось вернуться домой живым.

«Я — Златан»

25 января — премьера духоподъёмной картины, посвященной знаменитому шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу и его непростому пути к мировой славе. Он вырос в одном из самых криминальных районов и с самых низов попал на вершину мирового футбола.

Расписание и билеты онлайн — по ссылке.