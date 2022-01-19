Балконы пятиэтажки на ул. Плеханова «заросли» сосульками

Фото: instagram.com/tula71.ru

В Instagram-аккаунте tula71.ru опубликованы фотографии, сделанные жильцами дома № 159 по ул. Плеханова. Угловые балконы пятиэтажки, от 2 до 5 этажа, буквально «заросли» огромными сосульками.

Автор поста пишет, что звонок в управляющую компанию «Согласие» ничего не дал — коммунальщики предложили жильцам решить проблему самостоятельно и повесили трубку.