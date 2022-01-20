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Нацпроект «Производительность труда»: тульская фармкомпания повысила показатели производства

Нацпроект «Производительность труда»: тульская фармкомпания повысила показатели производства

Тульская фармацевтическая компания подвела итоги первого этапа реализации национального проекта «Производительность труда».

Предприятие вступило в нацпроект весной 2020 года и при поддержке регионального центра компетенции (РЦК), созданного на базе Фонда развития промышленности Тульской области, реализовало пилотный проект на своей площадке.
 
На новой производственной линии сотрудники РЦК обучили рабочую группу бережливым технологиям. Эти знания команда применила для анализа производства, выявила проблемы, влияющие на основные показатели эффективности и составила план их решения.
 
Директор Фонда развития промышленности Дмитрий Пронин отметил, что в план повышения производительности труда вошло более 20 значимых улучшений, в числе которых: автоматизация системы «честный знак», монтаж системы автоматической подачи полуфабриката на линию, оптимизация рабочих мест для снижения утомляемости работников и повышения производительности, организация адресного хранения на промежуточном складе для экономии времени при поиске необходимого сырья.
 
«Эти улучшения позволят компании в короткой перспективе увеличить выработку готовой продукции с 3300 до 4700 упаковок в смену. А также сократить время на выпуск готовой продукции на 40% и высвободить более 45% запасов в потоке», — подчеркнул Дмитрий Пронин.
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