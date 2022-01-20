Следствие ходатайствует о заочном аресте Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

Следственные органы Главного Следственного Управления СК России по Санкт-Петербургу продолжают расследование уголовного дела в отношении 57-летнего Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве Игоря Талькова.

20 января 2022 года следствие ходатайствовало в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции либо с момента задержания на территории Российской Федерации. Шляфман находится в международном розыске.

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По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» во время концерта известных эстрадных исполнителей возник конфликт с участием Игоря Малахова, представлявшего интересы одной из исполнительниц, с певцом Игорем Тальковым и его директором Валерием Шляфманом из-за очередности выступлений артистов.

Валерий Шляфман вырвал из рук Игоря Малахова револьвер системы «Наган» с целью его убийства на почве личных неприязненных отношений в связи с произошедшим конфликтом, осознавая опасность применения огнестрельного оружия для жизни других людей, произвел выстрел в Малахова, в результате которого причинил Талькову огнестрельные ранения руки и груди, повлекшие его смерть на месте происшествия.

На первоначальном этапе следствия Шляфман активно препятствовал расследованию уголовного дела, создавая доказательства, изобличающие Игоря Малахова в убийстве Талькова: давал свидетельские показания по уголовному делу о производстве Малаховым выстрелов в Талькова, склонял других свидетелей к даче аналогичных показаний, спрятал в гримерной Талькова указанный выше револьвер.

В 1992 году Шляфман скрылся от органов следствия и уклонился от явки для участия в следственных действиях, покинул место своего постоянного жительства в Москве, выехал на Украину, где по месту своего рождения в г. Бердичеве Житомирской области получил соответствующие документы и переехал для постоянного проживания в Государство Израиль, где проживает безвыездно до настоящего времени, продолжая скрываться от органов следствия за пределами Российской Федерации.