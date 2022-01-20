Следствие ходатайствует о заочном аресте Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

Следственные органы Главного Следственного Управления СК России по Санкт-Петербургу продолжают расследование уголовного дела в отношении 57-летнего Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве Игоря Талькова.
20 января 2022 года следствие ходатайствовало в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции либо с момента задержания на территории Российской Федерации. Шляфман находится в международном розыске.
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По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» во время концерта известных эстрадных исполнителей возник конфликт с участием Игоря Малахова, представлявшего интересы одной из исполнительниц, с певцом Игорем Тальковым и его директором Валерием Шляфманом из-за очередности выступлений артистов.
Валерий Шляфман вырвал из рук Игоря Малахова револьвер системы «Наган» с целью его убийства на почве личных неприязненных отношений в связи с произошедшим конфликтом, осознавая опасность применения огнестрельного оружия для жизни других людей, произвел выстрел в Малахова, в результате которого причинил Талькову огнестрельные ранения руки и груди, повлекшие его смерть на месте происшествия.
На первоначальном этапе следствия Шляфман активно препятствовал расследованию уголовного дела, создавая доказательства, изобличающие Игоря Малахова в убийстве Талькова: давал свидетельские показания по уголовному делу о производстве Малаховым выстрелов в Талькова, склонял других свидетелей к даче аналогичных показаний, спрятал в гримерной Талькова указанный выше револьвер.
В 1992 году Шляфман скрылся от органов следствия и уклонился от явки для участия в следственных действиях, покинул место своего постоянного жительства в Москве, выехал на Украину, где по месту своего рождения в г. Бердичеве Житомирской области получил соответствующие документы и переехал для постоянного проживания в Государство Израиль, где проживает безвыездно до настоящего времени, продолжая скрываться от органов следствия за пределами Российской Федерации.
Напомним, сначала действия Шляфмана были квалифицированы по ст. 106 УК РСФСР (убийство по неосторожности). 19 марта 1993 года производство по уголовному делу было приостановлено, потому что обвиняемый скрылся от следствия.
13 ноября 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу объявило о возобновлении расследования уголовного дела по факту убийства Талькова. И 14 октября 2021 года действия Шляфмана были переквалифицированы по ст. 15, п. «д» ст. 102 (покушение на убийство);
п. «д» ст. 102 (убийство).