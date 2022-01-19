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Какие дома Тулы будут обесточены 20 января

Какие дома Тулы будут обесточены 20 января

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 плановые отключения пройдут по следующим адресам:

  • ул. Тесницкая, 3, 7, 8, 9,
  • ул. Капитана Громова, 66,
  • 18-й пр-д, 23-55,
  • 1-й Тесницкий пр-д, 5,
  • ул. Фруктовая, 1-а, 1-7, 2-б, 12, 13, 13-а,
  • 2-й Тесницкий пр-д, 2, 5, 8,
  • ул. Н. Островского, 25-37 (нечётн.),
  • ул. Шевченко, 8-а, 10, 12, 16,
  • пр-д 1-й Южный, 1-9 (нечётн.),
  • пр-д 2-й Южный, 4-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
  • пр-д 3-й Южный, 1-16,
  • ул. Станиславского, 5-17 (нечётн.),
  • ул. Овражная, 7, 17,
  • пер. Городской, 54, 21, 64,
  • ул. Рязанская, 44,
  • ул. Марата, 26, 26-б,
  • ул. Кирова, 19, 20, 21, 23, 23-в,
  • ул. Плеханова, 56,
  • п. Горелки: ул. Горельская, 34-120 (чётн.), 19-49 (нечётн.),
  • 1 и 4 Горельские проезды,
  • ул. Энтузиастов, 28-70 (чётн.), 17-59 (нечётн.),
  • 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
  • 3-й Горельский пр-д, 1-10,
  • 5-й Горельский пр-д, 6, 7.
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