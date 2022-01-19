новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на моноспектакль Константина Райкина

Туляков приглашают на моноспектакль Константина Райкина

27 января в концертном зале филармонии с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом небо...» выступит Константин Райкин. Билеты в продаже на Myslo!

Высокая поэзия, пропущенная через сердце. «То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Для меня чтение стихов со сцены – это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище. Пушкина прочесть – бацилл меньше в воздухе останется. Он, как колокольный звон…»  -  Константин Райкин.

Народный артист СССР Богдан Ступка, незадолго до смерти был на выступлении К.А.Райкина и по окончании сказал: «Никто в мире так не читает стихи как Константин Райкин!».
 
Очень живо, свежо и по новому звучит поэзия двух близких по духу и направлению поэтов. Великого Давида Самойлова и Гениального Александра Сергеевича Пушкина.
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 21:21 +5
Другие статьи по темам
Событие
Тульская областная филармонияКонстантин Райкинконцерты

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие дома Тулы будут обесточены 20 января
Какие дома Тулы будут обесточены 20 января
Онкоцентр в Туле строится с отставанием от графика
Онкоцентр в Туле строится с отставанием от графика
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.