Туляков приглашают на моноспектакль Константина Райкина
27 января в концертном зале филармонии с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом небо...» выступит Константин Райкин. Билеты в продаже на Myslo!
Высокая поэзия, пропущенная через сердце. «То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Для меня чтение стихов со сцены – это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище. Пушкина прочесть – бацилл меньше в воздухе останется. Он, как колокольный звон…» - Константин Райкин.
Народный артист СССР Богдан Ступка, незадолго до смерти был на выступлении К.А.Райкина и по окончании сказал: «Никто в мире так не читает стихи как Константин Райкин!».
Очень живо, свежо и по новому звучит поэзия двух близких по духу и направлению поэтов. Великого Давида Самойлова и Гениального Александра Сергеевича Пушкина.
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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