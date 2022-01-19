Туляков приглашают на моноспектакль Константина Райкина

27 января в концертном зале филармонии с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом небо...» выступит Константин Райкин. Билеты в продаже на Myslo!

Высокая поэзия, пропущенная через сердце. «То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Для меня чтение стихов со сцены – это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище. Пушкина прочесть – бацилл меньше в воздухе останется. Он, как колокольный звон…» - Константин Райкин.

Народный артист СССР Богдан Ступка, незадолго до смерти был на выступлении К.А.Райкина и по окончании сказал: «Никто в мире так не читает стихи как Константин Райкин!».

Очень живо, свежо и по новому звучит поэзия двух близких по духу и направлению поэтов. Великого Давида Самойлова и Гениального Александра Сергеевича Пушкина.



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