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Областные депутаты рассмотрят вопрос о создании в Заокском районе «зелёного пояса»
Фото: op71.ru

Областные депутаты рассмотрят вопрос о создании в Заокском районе «зелёного пояса»

Соответствующий проект постановления уже внесен в региональное законодательное собрание.

На заседании комитета по вопросам собственности и земельным отношениям Тульской областной Думы был рассмотрен проект постановления о создании лесопаркового зеленого пояса в рабочем поселке Заокский.

Ранее Общественная палата Тульской области провела слушания о возможности создания в посёлке «зеленого щита» – особого лесопаркового пояса. Создать его предлагается на земельном участке площадью 98605 кв. м., расположенном на ул. Северной. Этот массив представляет собой смешанный лес. Рядом с ним – детский сад, ФОК и школа.

– Поскольку рабочий поселок Заокский является районным центром, то собственники предпочитают строить на участках жилые дома или заниматься подсобным хозяйством. Поэтому мы выступили с инициативой создать лесопарковый зеленый пояс на территории поселка. Лесной участок на ул. Северной останется неприкосновенным и будет защищен от каких-либо застроек, – сказала замглавы администрации Заокского района Ульяна Михайлова.

– В Общественную палату поступило ходатайство от администрации Заокского района о создании лесопаркового зеленого пояса. Палата региона организовала заседание рабочей группы. По лесному участку на ул. Северной было получено одобрение – он полностью соответствует требованиям для получении статуса зеленого пояса.

Жители Заокского района одобрили эту инициативу. Теперь Палата просит областную Думу поддержать необходимое для нашего региона мероприятие, – отметил председатель комиссии по экологии Общественной палаты Тульской области, руководитель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

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