В Тульской области суточное число заболевших ковидом выросло до 231
Всего же по России за сутки выявлено 30 726 новых случаев коронавируса.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 231 случай коронавируса, 168 человек выздоровели, 12 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 78 698 жителей региона, 69 521 человек вылечился, 4445 умерли.
Ситуация за сутки в российских регионах следующая:
сегодня, в 11:25, 1 231 0
сегодня, в 09:38, 47 1226 1
вчера, в 19:20, 69 1096 -11
вчера, в 11:02, 69 1875 -10
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