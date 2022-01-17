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В Тульской области суточное число заболевших ковидом выросло до 231

В Тульской области суточное число заболевших ковидом выросло до 231

Всего же по России за сутки выявлено 30 726 новых случаев коронавируса.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 231 случай коронавируса, 168 человек выздоровели, 12 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 78 698 жителей региона, 69 521 человек вылечился, 4445 умерли.

Ситуация за сутки в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
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