В конце года в Узловой откроется новый завод Haval
На предприятии наладят выпуск двигателей.
В конце 2022 года китайский автопроизводитель Haval запустит в Тульской области завод по производству двигателей.
Новый завод расположится в индустриальном парке «Узловая». На предприятии наладят выпуск двигателей, которыми будут оснащать более чем 90% автомобилей Haval, выпускаемых и продаваемых в России.
Предприятие планирует производить до 80 тысяч двигателей в год. Инвестиции в производство составят 4 млрд рублей.
Напомним, 25 сентября 2020 года министр промышленности
и торговли РФ Денис Мантуров подписал специальный инвестиционный контракт с компанией Haval Motor Manufacturing Rus на реализацию проекта по локализации производства автомобилей Haval в России. Это первый китайский автопроизводитель, подписавший подобный инвестиционный контракт. Компания взяла на себя серьезные обязательства по локализации ключевых компонентов: двигателя, коробки передач, электронных блоков и систем управления автомобилем.
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