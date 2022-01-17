В конце года в Узловой откроется новый завод Haval

В конце 2022 года китайский автопроизводитель Haval запустит в Тульской области завод по производству двигателей.

Новый завод расположится в индустриальном парке «Узловая». На предприятии наладят выпуск двигателей, которыми будут оснащать более чем 90% автомобилей Haval, выпускаемых и продаваемых в России.

Предприятие планирует производить до 80 тысяч двигателей в год. Инвестиции в производство составят 4 млрд рублей.