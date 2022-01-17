новости
новости
Регистрация
В конце года в Узловой откроется новый завод Haval

В конце года в Узловой откроется новый завод Haval

На предприятии наладят выпуск двигателей.

В конце 2022 года китайский автопроизводитель Haval запустит в Тульской области завод по производству двигателей.
 
Новый завод расположится в индустриальном парке «Узловая». На предприятии наладят выпуск двигателей, которыми будут оснащать более чем 90% автомобилей Haval, выпускаемых и продаваемых в России.
 
Предприятие планирует производить до 80 тысяч двигателей в год. Инвестиции в производство составят 4 млрд рублей.
 
Напомним, 25 сентября 2020 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписал специальный инвестиционный контракт с компанией Haval Motor Manufacturing Rus на реализацию проекта по локализации производства автомобилей Haval в России. Это первый китайский автопроизводитель, подписавший подобный инвестиционный контракт. Компания взяла на себя серьезные обязательства по локализации ключевых компонентов: двигателя, коробки передач, электронных блоков и систем управления автомобилем.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 17:10 +6
Другие статьи по темам
Прочее
Узловаястроительствозаводавтозавод Havalновый цехавтомобили

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жительница Новомосковска «подарила» мошенникам полтора миллиона рублей
Жительница Новомосковска «подарила» мошенникам полтора миллиона рублей
Дебетовую СберКарту теперь можно получить за один визит в банк
Дебетовую СберКарту теперь можно получить за один визит в банк
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.