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Дебетовую СберКарту теперь можно получить за один визит в банк

Дебетовую СберКарту теперь можно получить за один визит в банк

Дебетовая СберКарта стала доступной в формате моментальной выдачи в офисах обслуживания Сбербанка

Если клиенту потребуется пластиковая карта «прямо сейчас», её можно получить без предварительной заявки и за одно посещение.

Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка:

«Дебетовую СберКарту уже давно можно оформить без пластика на сайте или в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. А наши клиенты, кому все-таки необходима пластиковая карта, теперь могут оформить и получить СберКарту «моментально» в любом офисе Сбербанка».

Дебетовая СберКарта — одна из самых выгодных карт в стране. В зависимости от остатков или суммы покупок СберКарта позволяет получать бонусы от партнеров программы СберСпасибо и повышенное начисление до 5% от суммы покупки в кафе, ресторанах, такси и 10% — на АЗС, что является уникальным предложением на рынке.

Обслуживание карты бесплатно, если тратить по ней от 5000 рублей в месяц или хранить от 20 000 рублей, а также при оформлении подписки СберПрайм или СберПрайм+.

СберКарта предусматривает специальные условия обслуживания и дополнительные преимущества для молодёжи, зарплатных клиентов, получателей регулярных социальных выплат и пенсионеров.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:03
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