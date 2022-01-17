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Тульские команды отправились на «КиВиН-2022» в Сочи
Фото из группы Оружейной лиги КВН «ВКонтакте».

Тульские команды отправились на «КиВиН-2022» в Сочи

Наши КВНщики будут покорять Александра Маслякова.

Тульская делегация приехала на 33-й международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2022» в Сочи. В этом году наш регион представляют 8 команд: «В активном поиске», «Планета ЕО», «НадиВане», «Балдеж», Сборная ТулГУ, «Недолго думая», «Бывшие», Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!».

В Сочи проходит первый тур фестиваля. По его результатам команды будут отобраны во второй тур, который будет отслеживать Александр Васильевич Масляков и выбирать команды для Высшей лиги.

У команд, которые не пройдут во второй тур, есть возможность получить повышенный рейтинг. Он дает право принимать участие в центральных лигах международного союза КВН.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:05 0
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