новости
новости
Регистрация
Хоккейный клуб «АКМ» проведет первый домашний матч в 2022 году
Фото из архива Myslo.

Хоккейный клуб «АКМ» проведет первый домашний матч в 2022 году

Приходите поболеть за наших хоккеистов!

Хоккейный клуб «АКМ» 17 января проведет первый домашний матч в 2022 году. Соперником туляков станет «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма, Свердловская область). Начало матча в 19.00. Билеты можно приобрести по ссылке.

Эта игра станет первой для нового главного тренера «АКМ» Дмитрия Евстигнеева.
 
Как сообщает клубная пресс-служба, команды уже встречались в этом сезоне. 8 октября 2021 года в гостевом матче туляки одержали победу со счетом 3:1.
 
«Горняк-УГМК» с 46 очками занимает 14 место в турнирной таблице ВХЛ. АКМ с 39 очками — на 18 месте.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 08:18 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АКМхоккейВХЛ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские команды отправились на «КиВиН-2022» в Сочи
Тульские команды отправились на «КиВиН-2022» в Сочи
«Накажи автохама»: про торопливого водителя маршрутки
«Накажи автохама»: про торопливого водителя маршрутки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.