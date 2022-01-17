Хоккейный клуб «АКМ» проведет первый домашний матч в 2022 году

Фото из архива Myslo.

Хоккейный клуб «АКМ» 17 января проведет первый домашний матч в 2022 году. Соперником туляков станет «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма, Свердловская область). Начало матча в 19.00. Билеты можно приобрести по ссылке

Как сообщает клубная пресс-служба, команды уже встречались в этом сезоне. 8 октября 2021 года в гостевом матче туляки одержали победу со счетом 3:1.

«Горняк-УГМК» с 46 очками занимает 14 место в турнирной таблице ВХЛ. АКМ с 39 очками — на 18 месте.