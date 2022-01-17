Спасатели эвакуировали пять человек при пожаре в Туле

Вчера, 16 января, в 23.58 стало известно о пожаре в мусорокамере одного из многоквартирных домов на улице Луначарского в Туле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На место происшествия выезжали два пожарных расчёта. Прибыв на указанный адрес в полночь, спасатели ликвидировали открытое горение за 9 минут. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуировано пять человек. Причина пожара устанавливается.