Метеопредупреждение: В Тульской области усилится ветер

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа в регионе ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 12−17 м/с. Непогода сохранится до конца суток.

В Тульской области объявлен желтый уровень опасности.

МЧС России рекомендует при порывистом ветре: