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Метеопредупреждение: В Тульской области усилится ветер
Фото из архива Myslo.

Метеопредупреждение: В Тульской области усилится ветер

Порывы могут достигнуть 17 м/с.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа в регионе ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 12−17 м/с. Непогода сохранится до конца суток.

В Тульской области объявлен желтый уровень опасности.

МЧС России рекомендует при порывистом ветре:

  • парковать автомобили вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходить шаткие строения;
  • избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:41 +1
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