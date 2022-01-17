Фото из архива Myslo.
Метеопредупреждение: В Тульской области усилится ветер
Порывы могут достигнуть 17 м/с.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа в регионе ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 12−17 м/с. Непогода сохранится до конца суток.
В Тульской области объявлен желтый уровень опасности.
МЧС России рекомендует при порывистом ветре:
- парковать автомобили вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходить шаткие строения;
- избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
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