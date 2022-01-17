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В Туле УК управляла домом на основании поддельного протокола о ее избрании
Фото из архива Myslo.ru

В Туле УК управляла домом на основании поддельного протокола о ее избрании

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Привокзального района Тулы по коллективному обращению граждан о ненадлежащем управлении многоквартирным жилым домом № 1-а по Одоевскому шоссе провела проверку.

Установлено, что неустановленные лица 15 февраля 2020 года сфальсифицировали протокол общего собрания собственников квартир, на котором якобы принято решение о заключении договора с управляющей компанией ООО УК «ТЕМП».

По постановлению прокурора орган дознания возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов), ход и результаты расследования которого находятся на контроле в прокуратуре района.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:00 +2
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