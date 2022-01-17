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Прокуратура оштрафовала главу Пролетарского округа Тулы за неполную проверку и ответы не по сути
Фото: yandex.ru

Прокуратура оштрафовала главу Пролетарского округа Тулы за неполную проверку и ответы не по сути

Тулячка жаловалась в районную администрацию на нарушение правил содержания животных в жилом помещении, но проверка была проведена не полностью.

Прокуратура города Тулы по обращению местной жительницы о ненадлежащем рассмотрении администрацией Тулы ее обращений провела проверку.

Установлено, что в главное управление администрации Тулы по Пролетарскому территориальному округу в июле, августе и сентябре 2021 года поступили обращения местной жительницы о нарушении правил содержания животных в жилом помещении. Вопреки требованиям закона должностным лицом органа местного самоуправления проверка по обращениям была проведена не полно, ответы даны не по существу поставленных вопросов.

С целью недопущения подобных нарушений впредь прокурор города внес главе администрации города Тулы представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также по постановлению прокурора города начальник главного управления администрации Тулы по Пролетарскому территориальному органу привлечен к административной ответственности — штрафу в 5 тыс. рублей.

По результатам проверки выявленные нарушения устранены, заявителю дан ответ в соответствии с требованиями законодательства.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:25 +4
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