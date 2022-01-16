Омикрон, снегопад, ожидание маршруток и заблокировавший скорую Range Rover: самые обсуждаемые новости на Myslo

В Туле за сутки выпало 30% осадков от месячной нормы. По состоянию на 9 утра 10 января высота снежного покрова в городе составила 50 сантиметров при норме 17.

Из-за снегопада Тула стояла в огромных пробках. Коммунальщики не справлялись с оперативной расчисткой дорог. Даже был случай, когда снегоуборочный трамвай сошел с рельсов.

— Настоящая зима, и сразу коллапс в городе, — написал ruol.

— На сегодняшний день снега выпало больше, чем за всю прошлую зиму.

Нет, это я сужу не по данным Гидромедцентра, а по величине сугроба, который я набросал, очищая место для машины, — пишет kakoytologin.

— Опять неожиданно зимой снег пошёл) Дорожники сделали удивлённые лица) — sashka83.

Снегопад практически парализовал работу общественного транспорта в Туле. Жители города выстраивались в огромные очереди в ожидании маршруток и автобусов.

— Добирался до работы ровно полтора часа вместо 25 минут. Через 10 минут надо принимать зачёт, половина студентов не добралась, — написал Симаков Алексей — Дикий Химик.

— В 7 утра отправил детей, чтобы в больничку доехали на конечную РТИ. Туда обычно часто едут 40-ые, да и 11-ые по расписанию норм. Дожили, что нет ни одного автобуса — ни муниципалов, ни коммерсов — поехали на маршрутке, битком была уже сразу на конечной, — рассказал Vaxer666.

— Стою утром на остановке, подходит 18-й автобус. Битком. Еще человек 5 туда вбилось, ну, думаю, пожалуй, подожду еще. Через 1 минуту подъезжает еще 18-й, пустой. И я, счастливый, спокойно влез и доехал, — поделился C-Lektor.

На оперативном совещании в здании правительства Тульской области глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал, что у нас пока нет «омикрона», но есть «дельта».

— Никаких сомнений, что «омикрон» будет, нет. Это дело временное, — заявил Александр Ломовцев.

- Исходя из опыта Европы и западных стран мы должны понимать, что у нас есть как минимум две недели, чтобы подготовиться к новой угрозе.

Симптомы «омикрона», инкубационный период, отличие от «дельты» — в разъяснении Роспотребнадзора по ссылке.

Еще одна горячая тема недели — Range Rover и машина скорой помощи. Инцидент случился 10 января во дворе дома № 49 по ул. Щегловская Засека в Туле.

Очевидцы уверяют, что водитель Rover повел себя по-хамски и специально заблокировал скорую. У мужчины — своя версия инцидента.

Гаишники составили протокол по факту инцидента по ч. 2 ст. 12.17 КоАП за непредоставление преимущества спецтранспорту.

— Вот чесслово… Себе дешевле в некоторых ситуациях подождать, пропустить. Чем потом доказывать с пеной у рта, что невиновен. Склочничать, писать жалобы, рвать нервы себе и другим. Куда все торопятся? Почему люди перестали быть терпимы и милосердны к другим людям? — написала Светлана Тульская.

— Водитель скорой встает возле подъезда, т.к. иногда речь идет о важных минутах, которых может не хватить. Нормальные люди могут и потерпеть или встать вне своей обычной парковки. Жизнь человека дороже, чем время, потраченное на прогулку с другого парковочного места, — AlexProgibnii.

— Я верю и этой стороне конфликта. Потому как лично видела, как паркуются скорые на узких околодомных дорогах. Как обычно на личном опыте. И если бы скорая заехала на тротуар, то, собственно, ничего не изменилось бы для фельдшера и пациента, а машины свободно (почти) проезжали бы. А вот тут возникает вопрос о запрете парковки на тротуарах и «бдительных» гражданах.

Да можно постоять, подождать, скажете вы, и частично будете правы. Потому как порой скорые бывают на вызове 30−60 минут (в зависимости от проводимых мероприятий).

Но в этой истории есть два фактора не в пользу водителя иномарки - это марка машины и его возраст. Представьте что вместо «Ренджа» был потрепанный жигуленок, а водитель — совсем немолодой человек. История заиграла бы по другому, — -!-.

На Зеленстрое снегоуборочный трамвай с ног до головы засыпал снегом людей, которые стояли на остановке или ожидали зеленый сигнал светофора. У туляков даже не было шанса укрыться от «лавины».

Видео инцидента размещено в группе «ГТРК-Тула» в Instagram:

Позже руководство «Тулагорэлектротранса» принесло пешеходам извинения за этот инцидент и пообещало провести проверку.

— Посмотрел видео — реально можно было отойти в другое место и не попасть под хлопья грязного снега. Или граждане совсем обленились и нет инстинкта самосохранения? Или все по принципу «меня не заденет», — verum est verum.

— Почему у водителя этой снегоуборочной машины не ёкнуло, что людям навредит? Может, если бы подал сигнал, люди перешли бы на другую сторону, — Блондинка.

Друзья, а чем вам запомнилась эта неделя? Пишите в комментариях!