Где в Туле 17 января отключат электроэнергию

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. Из-за этого 17 января в Туле электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Пузакова, 5, 9, 11, 13,

ул. Лейтейзена, 5, 7,

ул. Революции, 10,

ул. Братьев Жабровых, 1-а, 3,

Красноармейский пр-т, 9, 7-б,

п. Хомяково: ул. Хомяковская, 14−26 (чётн.), 23−37 (нечётн.), 16-а, 21-а; 1-й Архангельский пр-зд; 2-й Архангельский пр-зд; д. Ивановка: ул. Садовая; ул. Архангельская; ул. Чукотская; ул. Альпийская,

п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1−15 (нечётн.), 3-а, 9-а, 57-а, 75-а, 12-а, 47-а, 49-а, 87-а; ул. Кирпичная, 16−30 (чётн.), 17−29 (нечётн.),

ул. Бабякина, 2−12 (чётн.);

ул. Кутузова, 151−175 (нечётн.),

ул. Стахановская, 1−13 (нечётн.), 2−10 (чётн.),

ул. Коксовая, 1, 2,

ул. Газовая, 1−13 (нечётн.), 2−12 (чётн.), 4-а,

ул. Подъёмная, 1−14,

ул. Волкова, 21−37 (нечётн.), 16−24 (чётн.).