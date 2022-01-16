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Где в Туле 17 января отключат электроэнергию

Где в Туле 17 января отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. Из-за этого 17 января в Туле электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Пузакова, 5, 9, 11, 13,
  • ул. Лейтейзена, 5, 7,
  • ул. Революции, 10,
  • ул. Братьев Жабровых, 1-а, 3,
  • Красноармейский пр-т, 9, 7-б,
  • п. Хомяково: ул. Хомяковская, 14−26 (чётн.), 23−37 (нечётн.), 16-а, 21-а; 1-й Архангельский пр-зд; 2-й Архангельский пр-зд; д. Ивановка: ул. Садовая; ул. Архангельская; ул. Чукотская; ул. Альпийская,
  • п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1−15 (нечётн.), 3-а, 9-а, 57-а, 75-а, 12-а, 47-а, 49-а, 87-а; ул. Кирпичная, 16−30 (чётн.), 17−29 (нечётн.),
  • ул. Бабякина, 2−12 (чётн.);
  • ул. Кутузова, 151−175 (нечётн.),
  • ул. Стахановская, 1−13 (нечётн.), 2−10 (чётн.),
  • ул. Коксовая, 1, 2,
  • ул. Газовая, 1−13 (нечётн.), 2−12 (чётн.), 4-а,
  • ул. Подъёмная, 1−14,
  • ул. Волкова, 21−37 (нечётн.), 16−24 (чётн.).
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