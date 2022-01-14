Снегоуборочный трамвай окатил людей снегом: «Тулгорэлектротранс» извинился перед пешеходами

Кадр из видео.

«Тулгорэлектротранс» прокомментировал видео, которое появилось в Instagram. Напомним, туляки засняли, как на Зеленстрое снегоуборочный трамвай с ног до головы засыпал снегом людей, которые стояли на остановке.

— Расчистка трамвайных путей в обычном режиме проводится в ночное время, но в связи с погодными условиями — обильным и длительным снегопадом — для стабильного трамвайного движения расчистку проводят и днем.

По факту произошедшего в МКП «Тулгорэлектротранс» будет проведена служебная проверка. Руководство предприятия приносит извинения пешеходам.

Видео размещено на странице «ГТРК-Тула» в Instagram.