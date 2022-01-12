новости
новости
Регистрация
Глава Роспотребнадзора: «В Тульской области «омикрона» пока нет. Но будет»

Глава Роспотребнадзора: «В Тульской области «омикрона» пока нет. Но будет»

В регионе зафиксирован дельта-штамм коронавируса.

На оперативном совещании в здании правительства Тульской области глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал об эпидемиологической обстановке.

В регионе снизилось число зарегистрированных случаев заболевания острыми респираторными инфекциями — зафиксировано 4429 случая. Это ниже эпидпорога на 44% и ниже уровня праздничной недели на 37%.

По словам Ломовцева, это не объективная ситуация из-за праздников. За несколько дней текущей рабочей недели зарегистрировано уже 4400 случаев ОРВИ.

За праздники лабораторно подтвержденного гриппа не было.

Количество случаев внебольничных пневмоний тоже на низком уровне — 255 случаев за неделю. Ковидом за неделю заболел 1421 человек.

— В течение ноября и декабря исследовано 111 наших проб в лаборатории Оболенска — все варианты «дельта», «омикрона» по состоянию на сегодняшний день пока в лаборатории не увидели, — сказал глава Роспотребнадзора.

Также он добавил, что на исследовании находятся около 100 проб, взятых после праздников.

— Никаких сомнений, что «омикрон» будет, нет. Это дело временное, — заявил Александр Ломовцев.

Сюжет: Коронавирус
За два дня количество госпитализаций в Тульской области выросло до 100 в сутки
Жизнь Тулы и области
За два дня количество госпитализаций в Тульской области выросло до 100 в сутки
сегодня, в 16:10, 21 1161 -3
Алексей Дюмин о новой волне ковида в Тульской области: «У нас есть две недели, чтобы подготовиться к угрозе»
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин о новой волне ковида в Тульской области: «У нас есть две недели, чтобы подготовиться к угрозе»
сегодня, в 15:37, 45 1536 -5
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 195 случаев заболевания и 10 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 195 случаев заболевания и 10 смертей
сегодня, в 11:04, 22 988 -1
Всё про «омикрон»: симптомы, инкубационный период, отличие от «дельты»
Мир
Всё про «омикрон»: симптомы, инкубационный период, отличие от «дельты»
сегодня, в 10:42, 47 4871 -4
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 15:54 −5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусомикрондельтаРоспотребнадзор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Эксперты РСХБ поделились основами кибергигиены при использовании мессенджеров
Эксперты РСХБ поделились основами кибергигиены при использовании мессенджеров
Тульский областной суд эвакуировали из-за сообщения о минировании
Тульский областной суд эвакуировали из-за сообщения о минировании
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.