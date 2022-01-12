Глава Роспотребнадзора: «В Тульской области «омикрона» пока нет. Но будет»

На оперативном совещании в здании правительства Тульской области глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал об эпидемиологической обстановке.

В регионе снизилось число зарегистрированных случаев заболевания острыми респираторными инфекциями — зафиксировано 4429 случая. Это ниже эпидпорога на 44% и ниже уровня праздничной недели на 37%.

По словам Ломовцева, это не объективная ситуация из-за праздников. За несколько дней текущей рабочей недели зарегистрировано уже 4400 случаев ОРВИ.

За праздники лабораторно подтвержденного гриппа не было.

Количество случаев внебольничных пневмоний тоже на низком уровне — 255 случаев за неделю. Ковидом за неделю заболел 1421 человек.

— В течение ноября и декабря исследовано 111 наших проб в лаборатории Оболенска — все варианты «дельта», «омикрона» по состоянию на сегодняшний день пока в лаборатории не увидели, — сказал глава Роспотребнадзора.

Также он добавил, что на исследовании находятся около 100 проб, взятых после праздников.