Глава Роспотребнадзора: «В Тульской области «омикрона» пока нет. Но будет»
В регионе зафиксирован дельта-штамм коронавируса.
На оперативном совещании в здании правительства Тульской области глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал об эпидемиологической обстановке.
В регионе снизилось число зарегистрированных случаев заболевания острыми респираторными инфекциями — зафиксировано 4429 случая. Это ниже эпидпорога на 44% и ниже уровня праздничной недели на 37%.
По словам Ломовцева, это не объективная ситуация из-за праздников. За несколько дней текущей рабочей недели зарегистрировано уже 4400 случаев ОРВИ.
За праздники лабораторно подтвержденного гриппа не было.
Количество случаев внебольничных пневмоний тоже на низком уровне — 255 случаев за неделю. Ковидом за неделю заболел 1421 человек.
— В течение ноября и декабря исследовано 111 наших проб в лаборатории Оболенска — все варианты «дельта», «омикрона» по состоянию на сегодняшний день пока в лаборатории не увидели, — сказал глава Роспотребнадзора.
Также он добавил, что на исследовании находятся около 100 проб, взятых после праздников.
— Никаких сомнений, что «омикрон» будет, нет. Это дело временное, — заявил Александр Ломовцев.