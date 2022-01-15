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Пять человек пострадали в ДТП с грузовиками на трассе М2 в Тульской области
фото: группа в ВКонтакте «Тула Жесть».

Пять человек пострадали в ДТП с грузовиками на трассе М2 в Тульской области

Двоим из них потребовалась госпитализация.

В пятницу, 14 января, около 17 часов на 146-ом километре автодороги М-2 «Крым» Заокского района Тульской области, 35-летний водитель КАМАЗа врезался в барьерное ограждение. После машина опрокинулась.

В результате ДТП госпитализирован пассажир – 37-летний мужчина.

Спустя полтора часа на 152-ом километре этой же дороги в Ясногорском районе 37-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter также врезался в барьерное ограждение, а после столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Axor, за рулем которого находился 26-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадали 4 пассажира автомобиля «Mercedes-Benz Sprinter»: 29-летняя женщина госпитализирована, трое мужчин получили различные травмы, им медицинскую помощь оказали на месте.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:24 0
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