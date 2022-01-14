В Тульской области ТОСы получат гранты на 5,7 млн рублей: на что пойдут эти деньги

Территориальные общественные самоуправления Тулы, Алексина, Суворова, Киреевска, Кимовска, Новомосковска, Кимовского и Щекинского районов получат 5,69 млн рублей.

Киреевский ТОС № 4 получит софинансирование на организацию и открытие шахматного клуба, проведение уроков и турниров для разных возрастных групп.

ТОС «Барсучок» Зареченского округа Тулы реализует проект «БАМ — будь активным и молодым». В пос. Барсуки появится современная обустроенная волейбольная площадка.

ТОС «Лидер» Советского округа Тулы победил в конкурсе с проектом «Скандинавская ходьба — новый образ жизни»: пять групп людей старшего возраста в течение трех месяцев будут дважды в неделю тренироваться, укреплять здоровье, обучаться технике скандинавской ходьбы и поучаствуют в спортивном марафоне в Санкт-Петербурге.

Проект ТОС «Микрорайон КРЭМЗ» (Кимовск) называется «Будь спортивным, будь здоровым!» и предусматривает создание спортивной площадки с уличными тренажерами, гимнастическим комплексом и баскетбольным щитом. Кроме того, запланирована серия тренировок, различные соревнования и турниры для детей и подростков.

«Павшие живут, пока их помнят» — так называется проект ТОС «Пронь» Кимовского района. На средства гранта общественники планируют благоустроить территорию и установить новый памятник участникам Великой Отечественной войны в д. Дудкино, провести поисковые работы и патриотические мероприятия.

Благодаря победе в конкурсе ТОС «Ширинское» Новомосковска на базе местного культурно-досугового центра будет создан караоке-клуб для жителей в возрасте от 55 до 75 лет и проведены девять мероприятий с обучающими мастер-классами по вокалу, викторинами, конкурсами, играми и танцами, прослушиванием ретромелодий и общением за чашкой чая.

Новомосковский ТОС «Гипсовый» представил на конкурс проект «Северная ходьба каждому нужна!». Жители микрорайона в возрасте от 55 до 80 лет будут заниматься северной ходьбой. Также запланировано создание информационного видеоролика и памяток о северной ходьбе, проведение фото-челленджа и первого Новомосковского фестиваля северной ходьбы.

ТОС «Головеньковский» Щекинского района воплотит в жизнь давнюю мечту жителей — продолжит восстановление местного стадиона. Там будет обустроено покрытие вокруг футбольного поля, сделана тротуарная дорожка и освещение. На стадионе установят скамейки, проведут работы по озеленению, будут проводить спортивные соревнования для детей и подростков.

Суворовский ТОС займется благоустройством озера, прозванное местными жителями Байкалом. Водный объект образовался после ликвидации Суворовского рудоуправления, летом регулярно посещает молодежь и семьи с детьми. С помощью гранта там организуют зону отдыха.

ТОС № 5 алексинского микрорайона «Горушки» победил в конкурсе с проектом «Возрождение парка «Жалка». Движение — это жизнь». В парке будет обустроен памп-трек — специальная трасса для безопасных занятий экстремальными видами спорта. Там планируется провести экстрим-соревнования по четырем дисциплинам: велосипед, ролики, скейты, самокаты, а также мастер-классы опытных спортивных гонщиков, танцевальный флэшмоб и конкурс видеороликов.